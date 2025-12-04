Танашев рассудит матч РПЛ между "Спартаком" и "Динамо"

Главным арбитром встречи между "Краснодаром" и ЦСКА назначен Кирилл Левников

Редакция сайта ТАСС

Инал Танашев (справа) © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Инал Танашев назначен главным арбитром матча 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком и "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помощниками Танашева будут Андрей Образков и Адлан Хатуев, резервным арбитром назначен Егор Егоров. Видеоассистентом рефери на матче будет Артем Чистяков, его помощником - Сергей Цыганок.

Соперничество "Спартака" и "Динамо" является старейшим отечественным дерби и ведет свою историю с 1923 года. Встреча 18-го тура пройдет на домашней арене "Спартака" 6 декабря и начнется в 16:30 мск. "Спартак" занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 28 очков, "Динамо" идет девятым с 20 очками.

Главным арбитром матча между "Краснодаром" и московским ЦСКА будет Кирилл Левников. "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу с 37 очками, ЦСКА идет вторым с 36 очками. Встреча пройдет 7 декабря в Краснодаре, начало - 19:00 мск.