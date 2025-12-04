Футболист "Зенита" Кассьерра сможет принять участие в матче с "Акроном"

Игра пройдет 6 декабря

Редакция сайта ТАСС

Футболист "Зенита" Матео Кассьерра © Егор Алеев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Футболист "Зенита" Матео Кассьерра сможет принять участие в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Акроном". Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

"Кроме Дугласа Сантоса и Вадима Шилова, все в строю, все готовы играть. Кассьерра потихонечку набирает форму, да, осталась одна игра, но он готов помочь при необходимости, - сказал он. - Кто будет играть, я думаю, у нас сегодня-завтра есть время, чтобы определить тех игроков, которые выйдут в стартовом составе".

Тренировку в общей группе провел защитник Вячеслав Караваев, который не играл с января 2025 года. 30-летний футболист получил разрыв ахиллова сухожилия во время зимних сборов команды в Катаре.

Кадры тенировки футбольной команды "Зенит" © Андрей Суетов/ ТАСС

Кассьерра получил травму в матче 12-го тура РПЛ с "Сочи". Сантос получил повреждение в ноябре во время тренировки. В "Зените" сообщили, что бразилец не сыграет до конца 2025 года.

Встреча между "Зенитом" и "Акроном" состоится 6 декабря на "Газпром-Арене" и начнется в 19:30 мск.

После 17 туров "Зенит" занимает третье место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в таблице "Краснодар" (37 очков).