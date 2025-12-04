Чесноков сожалеет о смене гражданства теннисисткой Потаповой

С 2026 года спортсменка будет представлять Австрию

Анастасия Потапова © Fred Lee/ Getty Images

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Переход российской теннисистки под флаг Австрии является печальным событием. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Потапова объявила о том, что будет представлять Австрию с 2026 года.

"Печально, что Потапова решила представлять Австрию, - сказал Чесноков. - Возможно, она не лидер нашего женского тенниса, но она входит в топ-100, и любой человек, который занимается профессиональным спортом, понимает, что это получается далеко не у каждого. Вряд ли она будет претендовать на самые высокие награды, но все равно очень жаль, что так произошло".

Потаповой 24 года, она занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. После смены гражданства Потапова станет первой ракеткой Австрии, опередив Юлию Грабхер (94-е место). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2024 году. В 2016 году она стала победительницей юниорского Уимблдона.