Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Белоруссии

Он возглавлял команду с 2023 года

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Руководство Белорусской федерации футбола договорилось о расторжении контракта с главным тренером национальной сборной Карлосом Алосом. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

"Белорусская федерация футбола благодарит Карлоса Алоса и его штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - сказано в сообщении пресс-службы.

Алосу 50 лет, он возглавлял сборную Белоруссии с 2023 года. Под руководством испанского специалиста сборная провела 26 матчей, в которых одержала 6 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Ранее он тренировал сборную Руанды и команду Казахстана среди игроков до 17 лет, также специалист возглавлял марокканский ФАР, клуб "Катар СК", кипрский "Эносис" и казахстанский "Кайрат", с которым стал обладателем Кубка Казахстана в 2017 году.