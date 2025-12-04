Свищев назвал смешным требование украинцев проверить фигуристов РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Требование Министерства спорта и молодежи Украины проверить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника на соответствие критериям нейтральности является смешным. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее украинский Минспорт опубликовал требование к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри и главе Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Киму проверить Петросян и Гуменника на соответствие критериям нейтральности.

"Очередная истерия, правда, запоздалая. Пытаются кричать уже вслед уходящему поезду, что выглядит уже просто смешно. Наших фигуристов допустили до выступления на Олимпийских играх, они ничего не нарушали, никаких провокаций не допускали. Я бы, наоборот, на месте ISU присмотрелся к украинской федерации и оценил бы ее провокации и некорректное поведение", - сказал Свищев.

Ранее МОК подтвердил допуск Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. В сентябре они выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпиаду. 1 декабря спортсмены приняли приглашение на участие в Играх.