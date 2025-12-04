СКА победил в пятый раз за последние шесть игр в КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендэн Лайпсик (20-я минута), Николай Голдобин (47) и Андрей Педан (60). У проигравших отличился Кайл Олсон (30).

"Адмирал" потерпел пятое поражение в шести последних встречах в КХЛ. СКА победил в пятый раз за последние шесть игр, единственное поражение команда потерпела от казанского "Ак Барса" 28 ноября (2:5).

"Адмирал" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 31 матче. СКА набрал 36 очков в 31 игре и занимает 7-е место на Западе.

В следующем матче "Адмирал" 6 декабря примет ярославский "Локомотив", СКА в тот же день встретится в гостях с хабаровским "Амуром".