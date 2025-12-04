КДК дисквалифицировал главного тренера "Балтики" Талалаева на три матча РПЛ

Тренер наказан за оскорбительный жест в матче против "Спартака"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева на три матча за оскорбительный жест во время матча 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"В протоколе матча и рапорте был указан оскорбительной жест в сторону резервного судьи. Андрей Викторович принял участие в заседании. Мы получили документы перед началом заседания. Объяснения от Талалаева и письмо от "Балтики". Талалаев в своем объяснении отрицал оскорбительный жест в адрес судьи, он сказал, что показал неприличный жест скамейке "Спартака" за оскорбительные комментарии. Когда мы посмотрели видео, мы четко определили, что жест был адресован в адрес команды "Спартак", - сказал Григорьянц.

"Андрей Викторович у нас не первый раз на заседании, это его четвертый раз. С учетом всех обстоятельств дела КДК вынес решение: за оскорбительное поведение в отношение соперников дисквалифицировать на три матча РПЛ", - добавил он.

"Балтика" с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном перед зимней паузой туре калининградская команда дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 7 декабря.