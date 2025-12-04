Дегтярев поблагодарил FIAS за защиту спортивных и олимпийских ценностей

Ранее исполком FIAS принял решение вернуть российским самбистам право выступать на международных турнирах с флагом и гимном России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международная федерация самбо (FIAS) проявила взвешенную позицию по отстаиванию олимпийских и спортивных ценностей, вернув российским самбистам право выступать с флагом и гимном страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее исполком FIAS принял решение вернуть российским самбистам право выступать на международных турнирах с флагом и гимном России.

"Сегодня исполком FIAS принял важное решение: с 1 января 2026 года российские и белорусские спортсмены смогут вновь выступать под национальными флагами и с гимнами на всех соревнованиях под эгидой FIAS. В октябре эта норма была применена для юношей и юниоров, а теперь распространена на все возрастные категории. Как подчеркнул президент FIAS Василий Шестаков, решение возвращает ситуацию в правовое поле и укрепляет главный принцип спорта, он должен быть мостом для диалога, а не инструментом политических ограничений. Мы благодарны коллегам из FIAS за взвешенную и последовательную политику по отстаиванию спортивных и олимпийских ценностей",- сказал Дегтярев.

"Важно напомнить, что президент России Владимир Владимирович Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо и пользуется непререкаемым авторитетом во всем международном борцовском сообществе. Во многом благодаря этому именно боевые виды спорта становятся проводником для всех наших спортсменов на мировую арену", - добавил министр.

С марта 2022 года российские и белорусские самбисты выступали на международных стартах под флагом и логотипом FIAS.

В июле 2021 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) FIAS получила постоянное признание. Впервые о намерении самбо войти в программу Олимпийских игр было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.