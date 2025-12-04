КДК оштрафовал футболиста Баринова за оскорбительное поведение

Полузащитник "Локомотива" заплатит 100 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова на 100 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении болельщиков. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

"Локомотив" 26 ноября дома уступил "Спартаку" со счетом 2:3 в ответном матче 1/4 финала плей-офф "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Баринов сообщил "Спорт-Экспрессу", что болельщики демонстрировали оскорбительные жесты, но позднее извинились.

"Из открытых источников мы рассмотрели дисциплинарное нарушение, которое совершил после матча Баринов, - сказал Григорьянц. - Он принял участие в заседании, также был юрист клуба. Баринов признал, что не сдержался, в его речи были оскорбление и нецензурная лексика. Здесь есть отягчающие обстоятельства, рядом были женщины и дети, которые просили автограф и, вероятно, слышали его речь. За оскорбление иных лиц, не повлекшее прямое удаление, КДК оштрафовал Баринова на 100 тыс. рублей".