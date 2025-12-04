Свищев назвал правильным решением возвращение флага российским самбистам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев уверен, что за дзюдо и само последуют другие спортивные федерации

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Решение исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS) вернуть российским спортсменам право выступать под флагом и с гимном страны на турнирах под эгидой организации является важным и правильным. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета FIAS в четверг. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года. Ранее Международная федерация дзюдо вернула россиянам право выступать на международных турнирах под флагом и с гимном.

"Это очень важное и правильное решение. Убежден, что за дзюдо и самбо последуют и другие, - сказал Свищев. - Наши единоборцы покажут своим примером, что допуск наших спортсменов под флагом и с гимном - единственное верное и правильное решение".