Самбист Осипенко испытывает радость после возвращения флага и гимна

Российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах под эгидой FIAS под флагом и с гимном страны с 1 января 2026 года

Артем Осипенко © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Решение исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS) вернуть россиянам право выступать на турнирах под эгидой организации с флагом и гимном вызывает радость на душе. Такое мнение ТАСС высказал 10-кратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета FIAS в четверг. Российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах под эгидой FIAS под флагом и с гимном страны с 1 января 2026 года.

"Мы долго этого ждали. Сейчас на душе, конечно, радость, что у нас теперь снова есть эта возможность - выступать под нашим флагом, слушать на пьедестале гимн нашей страны, гимн России. Еще больше хочется бороться и побеждать", - сказал Осипенко.

С марта 2022 года российские и белорусские самбисты выступали на международных стартах под флагом и логотипом FIAS.

В июле 2021 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) FIAS получила постоянное признание. Впервые о намерении самбо войти в программу Олимпийских игр было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.