Черевань отреагировала на решение FIAS вернуть российский флаг на турниры

Российские и белорусские самбисты с марта 2022 года выступали на международных соревнованиях под флагом FIAS

Карина Черевань © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по спортивному самбо Карина Черевань назвала решение Международной федерации самбо (FIAS) вернуть право российским спортсменам выступать с национальным флагом и гимном на международных соревнованиях огромной радостью. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я выиграла чемпионат мира без права поднять флаг России, и тогда это было очень непросто. Мы выходили на ковер ради страны, но без возможности официально представлять ее. Поэтому сегодняшнее решение - огромная радость и облегчение для всех нас. Возвращение флага и гимна - это не просто символы, это чувство дома, поддержки миллионов людей. Я благодарна всем, кто добивался этого шага, и уверена, что теперь мы будем выступать еще сильнее, зная, что снова можем поднимать флаг своей Родины на самых больших аренах мира", - сказала Черевань.

С марта 2022 года российские и белорусские самбисты выступали на международных стартах под флагом FIAS в связи с ситуацией на Украине.