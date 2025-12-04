Клецков назвал большим событием возвращение флага российским самбистам

Четырехкратный чемпион мира отметил, что выступление без флага оставляло внутри пустоту

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Возвращение российским самбистам возможности участвовать в международных соревнованиях под флагом страны является большим событием. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира по самбо Никита Клецков.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS). Российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах под эгидой FIAS под флагом и с гимном страны с 1 января 2026 года.

"Сегодняшнее решение - это большое событие для всех нас. Возвращение флага и гимна - это возвращение достоинства и признания. Это то, что вдохновляет и придает силы, я рад, что молодые спортсмены теперь снова смогут почувствовать ту эмоцию, которую мы когда-то испытывали, когда поднимался флаг России. Это правильный шаг, и он очень много значит для всего мирового самбо", - отметил Клецков.

"Я хорошо помню, что значит стоять на пьедестале с нашим флагом и что значит подниматься на него без него. Последний свой чемпионат мира я выиграл без права выступать под российским флагом, и, честно говоря, это оставило внутри пустоту. Ты сделал все, прошел путь, победил, но чего-то важного не хватало", - добавил он.

С марта 2022 года российские и белорусские самбисты выступали на международных стартах под флагом и логотипом FIAS.

В июле 2021 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) FIAS получила постоянное признание. Впервые о намерении самбо войти в программу Олимпийских игр было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.