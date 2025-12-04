Монов станет главным тренером сборной России по греко-римской борьбе

Он вступит в должность с начала 2026 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Николай Монов станет новым главным тренером сборной России по греко-римской борьбе. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

После чемпионата мира, который проходил в хорватском Загребе, главный тренер команды Гоги Когуашвили подал в отставку. Он возглавлял команду почти 20 лет. На прошедшем в сентябре турнире сборная России по греко-римской борьбе завоевала серебряную и две бронзовые медали.

"Прежде всего еще раз хочется поблагодарить Гоги Мурмановича Когуашвили за 20-летний колоссальный труд и высокие результаты, которые команда достигла под его руководством. Только на Олимпийских играх борцы под руководством Когуашвили, который является пятикратным чемпионом мира и призером Олимпийских игр, завоевали 15 медалей, восемь из которых - золотые. Гоги Мурманович остается в тренерском штабе сборной России, а также становится советником руководителя федерации", - сказал Мамиашвили.

"После долгих раздумий мы пришли к кандидатуре Николая Монова - более 10 лет он возглавлял сборную России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, и в ближайший год главной командой будет руководить он. Николай - опытный наставник, в свое время был борцом, достигшим высоких результатов, и мы сделаем все возможное, чтобы ему помочь. А вакантную должность в юниорской команде займет Денис Форов, который давно работает с командой. Сейчас он перейдет на позицию старшего тренера", - добавил он.

Изменения в тренерском штабе официально вступят в силу с 2026 года.