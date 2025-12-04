Биатлонист Латыпов выиграл спринт на втором этапе Кубка Содружества

Второе место занял Кирилл Бажин, третье - белорус Антон Смольский

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку на 10 км на первом этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске.

Латыпов преодолел дистанцию за 24 минуты 44,1 секунды, не совершив ни одного промаха на огневых рубежах. Второе место с отставанием 44,2 секунды занял Кирилл Бажин (1 промах). Тройку призеров замкнул белорус Антон Смольский, который отстал от победителя на 46,1 секунды (1 промах).

Второй этап Кубка Содружества проходит с 4 по 7 декабря.