Пожарный Шебут получил приз ТАСС "За верность" за достижения в жизни

Министр спорта России Михаил Дегтярев и пожарный Янис Шебут © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пожарный из села Ловозера Мурманской области Янис Шебут стал обладателем приза ТАСС "За верность" имени Федора Черенкова в категории "За выдающиеся достижения в жизни". Церемония награждения проходит в Москве.

За победу в этой номинации также боролись Дмитрий Лебедев, Сергей Путилин и Эдуард Безуглов. Приз Шебуту вручил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Шебут на свои деньги содержит детские команды мальчиков и девочек в регионе. Он их тренирует, воспитывает, возит на соревнования в ближайший крупный населенный пункт, находящийся в 200 км от села. Помимо футбола, он обучает детей волейболу, все занятия бесплатные.

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.