Кондрашов объяснил важность приза ТАСС "За верность"

Церемония награждения проходит в четверг в Москве

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Задача приза ТАСС "За верность" - найти героев не только в больших городах и именитых клубах, но и в удаленных уголках России, тех, кто посвящает свою жизнь спорту, но не попадает под свет столичных софитов. Об этом во время церемонии награждения в Москве рассказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Мы сегодня вручаем призы сразу в трех российских лигах и в разных номинациях. Почему это важно? Потому что настоящие герои, которые хранят верность футболу и спорту, часто находятся далеко от крупных стадионов, в больших мегаполисах, там, где очень легко стать героем, потому что ты всегда под софитами, под прожекторами, под вспышками камер, - сказал Кондрашов в видеоролике. - А вот те герои, которые живут в наших удаленных уголках Родины, в маленьких городах, и которые верность свою посвящают своим клубам, они герои не менее настоящие. И это гораздо труднее - быть верным своему клубу, который, наверное, не такой титулованный, не такой известный и не такой мощный, но у вас есть свой вклад и свои результаты".

Кондрашов поблагодарил всех номинантов за участие в премии. "А эти результаты измеряются не только очками и баллами, они измеряются уважением соперников и любовью трибун. И вот сегодня вы будете получать эти награды, - отметил Кондрашов. - Я благодарю вас за участие в этой премии, потому что мы с вами знаем, главное - в спорте, в футболе, да и вообще в жизни - это быть верным своим принципам, своему клубу и своей Родине. А Родина у нас одна - вперед, Россия!"

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.