Дегтярев поблагодарил ТАСС за учреждение приза "За верность"

Церемония награждения призом проходит в Москве в четверг

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) поблагодарил ТАСС и председателя совета директоров ГК "Дело" Сергея Шишкарева за учреждение приза "За верность" имени Федора Черенкова

Дегтярев вручил приз пожарному из села Ловозера Мурманской области Янису Шебуту в категории "За выдающиеся достижения в жизни". Церемония награждения проходит в Москве.

"Могу сказать, что год назад, когда я был не очень долго министром, получил приглашение, и эта премия меня заинтересовала. Хочу сказать спасибо инициаторам - ТАСС и Сергею Шишкареву. Имя Черенкова это символ скромности, верности. Работа жюри не прекращалась. Были споры, мы до хрипоты спорили по нескольким номинациям. Я с удовольствием вручу приз за выдающиеся достижения, который создает суперзвезд", - сказал Дегтярев.

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.