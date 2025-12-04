Администратор "Торпедо" Петров получил приз ТАСС "За преданность делу"

Приз победителю вручил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Администратор московского футбольного клуба "Торпедо" Александр Петров удостоен номинации "За преданность делу" в призе ТАСС "За верность" имени Федора Черенкова. Церемония награждения проходит в Москве.

Приз победителю вручил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"У меня любимые виды спорта - футбол и теннис. И я жалею, что не футболист. У этой номинации "За верность" большое будущее. Это самое значимое в нашей жизни", - сказал Тарпищев.

На победу также претендовали Михаил Бирюков и Сергей Семак (оба - "Зенит"), Сергей Бурдин, Эдуард Саркисов и Сергей Шахвердов (все - "Черноморец"), Алексей Поддубский ("СКА-Хабаровск"), Максим Грошев и Николай Мыльников (оба - "Оренбург"), Сергей Дудкин ("Зенит", Пенза), Валерий Кондрашов ("Волгарь"), Александр Кузнецов ("Леон-Сатурн"), Кирилл Матушанский ("Звезда"), Алексей Завгородний ("Торпедо", Москва), Николай Таран ("Севастополь"), Павел Черных ("Тюмень") и Владимир Никольский ("Торпедо", Владимир).

Петров в этом году отметил 50 лет работы в "Торпедо". До 2010 года он работал тренером-массажистом, после этого стал администратором. Все болельщики и представители клуба его называют "Капитоныч", у него такое отчество.

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.