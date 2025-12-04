Гаджиев получил приз ТАСС "За верность" за вклад в российский футбол

Президент махачкалинского "Динамо" в этом году отметил свое 80-летие и 60-летие в футболе

Гаджи Гаджиев © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев стал обладателем приз ТАСС "За верность" имени Федора Черенкова в категории "За вклад в российский футбол". Церемония награждения проходит в Москве.

Приз из рук заместителя генерального секретаря Российского футбольного союза Ирины Посирениной получил сын Гаджиева Муслим.

На награду также претендовали Анатолий Давыдов, Сергей Семак, Олег Романцев, Юрий Семин и Валерий Газзаев.

Гаджиев в этом году отметил свое 80-летие и 60-летие в футболе. В 1988 году в качестве тренера сборной СССР он стал олимпийским чемпионом. Он был главным тренером в "Анжи", японском "Санфречче Хиросима", самарских "Крыльях Советов", раменском "Сатурне", нижегородской "Волге", пермском "Амкаре", входил в тренерский штаб сборной России, СССР, бакинского "Нефтчи".

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.