Шишкарев сделает взнос для помощи бывшему футболисту Алдонину

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев сделает взнос для помощи бывшему игроку сборной России по футболу Евгению Алдонину. Об этом Шишкарев рассказал на церемонии вручения приза ТАСС "За верность" имени Федора Черенкова, которая проходит в Москве.

Ранее пресс-служба Российской премьер-лиги сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания.

"Все мы знаем, в каком тяжелом положении находится Евгений Алдонин. Я сделаю взнос. Надеюсь, другие последуют моему примеру", - сказал Шишкарев.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза - суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин защищал цвета волгоградского "Ротора", после ухода из армейского клуба играл за саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В ее составе принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.