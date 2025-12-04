Вратарь "Череповца" Пыркин получил приз ТАСС "За верность" во Второй лиге

Голкипер выступает за клуб с 2015 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Череповец" Андрей Пыркин удостоен приза ТАСС "За верность" имени Федора Черенкова в категории "Вторая лига". Церемония награждения проходит в Москве.

Приз победителю вручил президент Российской академии художеств Василий Церетели.

На приз в этой категории также претендовали Даниил Зуев, Андрей Придюк и Евгений Тюкалов (все - "Амкар"), Владимир Бартасевич ("Чертаново"), Дмитрий Лесников и Алексей Павлишин (оба - "Волгарь"), Иван Житников ("Динамо", Барнаул), Аскер Делок ("Дружба") и Александр Бем ("Тюмень").

Пыркину 36 лет, он выступает за "Череповец" с января 2015 года. Ранее он был игроком "Знамени Труда", "Губкина" и "Шексны".

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.