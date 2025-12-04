Футболист Аюкин получил приз ТАСС "За верность" в номинации "Первая лига"

Защитник на протяжении всей карьеры выступает за "Камаз"

Анастасия Черенкова и Руслан Аюкин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Камаз" из Набережных Челнов Руслан Аюкин удостоен приза ТАСС "За верность" имени Федора Черенкова в номинации "Первая лига". Церемония награждения проходит в Москве.

Также на победу в этой категории претендовали Ильнур Альшин ("Факел"), Денис и Дмитрий Рахмановы ("Волга"), Дмитрий Самойлов ("Шинник"), Андрей Голубев, Марат Ситдиков (оба - "Нефтехимик") и Артем Мамин ("Урал"). Приз Аюкину вручила дочь Федора Черенкова Анастасия.

"Для меня большая честь получить награду имени великого футболиста - Федора Федоровича Черенкова. Хотел бы поблагодарить свой родной клуб, который воспитал меня и дал дорогу в большой футбол", - сказал Аюкин.

Аюкину 31 год, он выступает за "Камаз" на протяжении всей карьеры, с 2012 года, являясь воспитанником клуба. С 2017 по 2018 год он брал паузу в профессиональной карьере. Всего за "Камаз" он провел 262 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.