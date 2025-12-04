Игорь Акинфеев стал обладателем приза ТАСС "За верность" в категории "РПЛ"

Голкипер на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА

Игорь Акинфеев © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев удостоен приза ТАСС "За верность" имени Федора Черенкова в категории "Российская премьер-лига (РПЛ)". Церемония награждения проходит в Москве.

Имя победителя объявил президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. Акинфеев не присутствует на церемонии награждения, 7 декабря он в составе ЦСКА сыграет с "Краснодаром" в выездном матче РПЛ. Премию получил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

"Великолепная премия. Если бы изначально знали, может быть, Игорь Владимирович приехал бы, но он готовился к "Краснодару", у него еще концерт дочери", - пояснил Брейдо. "Спасибо за такую честь. Прекрасная премия, но мне передадут эту награду. Всем хорошего вечера", - сказал Акинфеев в видеообращении.

Помимо него, на приз претендовали Константин Тюкавин и Игорь Лещук (оба - "Динамо"), Роман Зобнин и Александр Максименко (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Михаил Кержаков ("Зенит"), Ризван Уциев ("Ахмат"), Андрей Малых ("Оренбург"), Хорен Байрамян ("Ростов"), Сергей Петров ("Краснодар").

Акинфееву 39 лет, он на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является воспитанником клуба. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В ноябре Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе, проведя за московский клуб 812 матчей. Он находится в системе ЦСКА 35 лет.

Акинфеев провел 111 матчей за сборную России. В 2008 году вместе с национальной командой стал бронзовым призером чемпионата Европы. В 2018 году дошел со сборной России до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.