Стали известны все обладатели приза ТАСС "За верность"

Церемония награждения прошла в Москве

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения приза ТАСС "За верность" прошла в Москве. По ее итогам стали известны обладатели наград в восьми номинациях.

В основных категориях - "Российская премьер-лига", "Первая лига" и "Вторая лига" - награды удостоились вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник "Камаза" Руслан Аюкин и голкипер "Череповца" Андрей Пыркин.

Также были определены обладатели наград в специальных номинациях. Приз "За вклад в российский футбол" получил президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев, "За преданность делу" - администратор "Торпедо" Александр Петров, "За выдающиеся достижения в жизни" - пожарный из Мурманской области Янис Шебут. В категории "Лучший воспитанник" приза был удостоен нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин, приз как "Лучший товарищ по команде" забрал вратарь "Зенита" Михаил Кержаков.

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.