Директор известного музея в Бразилии погиб из-за падения штанги в спортзале

Штанга упала Рональду Монтенегро на грудь

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

ТАСС, 4 декабря. Во время тренировки в спортзале погиб директор музея в бразильском городе Олинда Рональд Монтенегро, уронив штангу на свою грудь. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Уточняется, что после происшествия персонал спортзала пытался оказать помощь, после чего мужчину доставили в ближайшую больницу, но медики ничего не смогли сделать. Полиция расследует обстоятельства смерти.

В музее, известном как Дворец гигантских костей, выразили соболезнования в связи со смертью Монтенегро. "С глубокой печалью мы объявляем о кончине Рональда Монтенегро, нашего президента и незаменимой фигуры в истории и строительстве Дворца гигантских костей", - сказано в сообщении организации.

Монтенегро было 55 лет, в музее, в котором он работал, хранятся гигантские куклы из папье-маше и ткани высотой 4,5 метров и весом до 45 кг.