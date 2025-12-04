Матч Евролиги между "Олимпиакосом" и "Фенербахче" перенесли из-за непогоды
19:39
АФИНЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Матч 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между греческим "Олимпиакосом" и турецким "Фенербахче" был перенесен из-за сложных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Уточняется, что в ближайшие дни Евролига вместе с командами рассмотрит оптимальные варианты новой даты проведения игры.
"Олимпиакос" одержал 8 побед в 13 играх и занимает 6-е место в турнирной таблице Евролиги. У "Фенербахче" также 8 побед, команда располагается на 8-й строчке.