Ферстаппен, Норрис и Пиастри в Абу-Даби определят чемпиона "Формулы-1"

Перед заключительной гонкой Ландо Норрис имеет в активе 408 очков, Макс Ферстаппен - 396, Оскар Пиастри - 392

Редакция сайта ТАСС

© Dom Gibbons/ Getty Images

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Программа заключительного, 24-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Абу-Даби - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Яс Марина".

В финальной гонке сезона определится чемпион 2025 года. На титул претендуют сразу три пилота - британец Ландо Норрис (408 очков) и австралиец Оскар Пиастри (392), выступающие за "Макларен", а также нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (396). В последний раз трое и более пилотов боролись за титул в последней гонке в 2010 году. Тогда на чемпионство претендовали немец Себастьян Феттель и австралиец Марк Уэббер (оба - "Ред Булл"), британец Льюис Хэмилтон ("Макларен") и испанец Фернандо Алонсо ("Феррари"). Победу в Абу-Даби, а вместе с ней и в чемпионате одержал Феттель, который перед последней гонкой занимал третье место в личном зачете. Наивысшие шансы на титул у Норриса, которому для успеха достаточно будет финишировать третьим.

Этап в Абу-Даби появился в календаре "Формулы-1" 16 лет назад. Главная его особенность - гонка проходит во время смены дня и ночи. Пилоты стартуют в светлое время суток, а финишируют уже при искусственном освещении. Это вызывает определенные трудности, так как приходится привыкать к переходу от солнечного света к искусственному.

Рекордсменом по количеству побед здесь является семикратный чемпион мира Хэмилтон (пять). Из действующих пилотов также четырежды выигрывал Ферстаппен. В прошлом году в Абу-Даби победил Норрис.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:30 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:00 мск).