Форвард "Питтсбурга" Малкин набрал три очка в матче НХЛ с "Тампой"

Его команда одержала победу со счетом 4:3

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © Mike Carlson/ Getty Images

ВАШИНГТОН. 5 декабря. /ТАСС/. "Питтсбург" обыграл "Тампу" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Вилле Койвунен (7-я минута), Евгений Малкин (28, 58), Бен Киндел (30). У "Тампы" отличились Никита Кучеров (39), Брэндон Хэйгел (42, 52).

Малкин и Кучеров также отдали по одной голевой передаче. В текущем сезоне на счету Малкина 29 очков (8 голов + 21 голевая передача) в 26 матчах, у Кучерова 34 (12+22) очка после 25 встреч.

"Питтсбург" занимает третье место в Столичном дивизионе, команда набрала 33 очка в 26 матчах. "Тампа" с 34 очками после 27 игр возглавляет Атлантический дивизион. В следующем матче "Питтсбург" на выезде сыграет с "Далласом" в ночь на 8 декабря по московскому времени, "Тампа" днем примет "Нью-Йорк Айлендерс".

В других матчах игрового дня "Сент-Луис" на выезде со счетом 2:5 уступил "Бостону", форвард гостей Павел Бучневич забросил одну шайбу, "Торонто" в гостях был сильнее "Каролины" (5:1), "Нэшвилл" в овертайме одержал гостевую победу над "Флоридой" (2:1 ОТ), голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 29, "Коламбус" дома обыграл "Детройт" (6:5 Б), в составе победителей по шайбе забросили Иван Проворов и Кирилл Марченко.