Сахалинская область и Хабаровский край вошли в топ-10 рейтинга в сфере спорта

Рейтинг был представлен по итогам заседания правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы "Спорт России"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Хабаровский край и Сахалинская область вошли в рейтинг 10 лучших регионов в сфере спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Рейтинг был представлен по итогам заседания правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы "Спорт России", которое провели Чернышенко, министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, а также представители заинтересованных министерств, ФМБА России и субъектов России. Лучшие результаты показали 10 субъектов: Липецкая, Рязанская, Сахалинская, Тульская, Воронежская, Самарская, Брянская, Калужская, Калининградская области, Хабаровский край.

По словам Чернышенко, более 60% граждан страны вовлечены в регулярные занятия спортом. "Все популярнее становятся некоторые виды спорта: плавание - прирост на 211 тыс. человек, спортивная борьба - на 84 тыс. человек, а также баскетбол, шахматы и спортивный туризм. Динамично развивается наш традиционный вид спорта - самбо, который получил признание Международного олимпийского комитета. Мы начали подготовку к празднованию 90-летия самбо в 2028 году", - сказал он.

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями составляет порядка 63%. В регионы поставлены 315 площадок ГТО, создано 11 капитальных объектов, 92 "умные" спортивные площадки, 14 физкультурных комплексов открытого типа, 2 объекта ГЧП. Около 700 организаций, входящих в систему спортивной подготовки, получили государственную поддержку. Для 300 спортивных школ приобретено спортивное оборудование и инвентарь.

По словам вице-премьера, активно в спортивную жизнь вовлечены ветераны специальной военной операции. "Уже есть результаты: увеличивается число мероприятий по адаптивным видам спорта, проходят многоэтапные соревнования "Кубок защитников Отечества", более 300 ветеранов СВО входят в сборные команды России и региональные сборные команды по паралимпийским видам спорта", - отметил Чернышенко.

Дегтярев рассказал о выстраивании более точного и прозрачного механизма оценки эффективности региональных руководителей в сфере физической культуры и спорта. "Впервые Минспорт так глубоко погрузился в содержание региональных программ: в третьем квартале скорректированы 77 из них. Совместно с регионами мы усилили контроль за сроками строительства объектов, минимизировали риски недостижения показателей и утвердили планы по повышению удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом", - сказал он.