Объем вложений спортивных лиг в отечественный спорт составляет 1 млрд рублей

Ключевым источником внебюджетного финансирования остаются отчисления Единого регулятора азартных игр

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Объем вложения средств от спортивных лиг в отечественный спорт составляет 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Шесть из семи госкоропраций предоставили в Минспорт данные о расходах на спорт.

"В 2025 году 89 общероссийских спортивных федераций запланировали направить 23,6 млрд рублей собственных и привлеченных средств прежде всего на проведение соревнований. Спортивные лиги ожидаемо вложат еще около 1 млрд рублей, - сказал министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. - Ключевым источником внебюджетного финансирования остаются отчисления Единого регулятора азартных игр - около 21 млрд рублей. В связи с вступлением в силу закона о Российском спортивном фонде мы уточним и систематизируем данные федераций и лиг уже в 2026 году".

Проектом федерального бюджета на 2026-2028 годы предусматривается 218,7 млрд рублей на реализацию госпрограммы "Спорт России" - на 12,7% больше предыдущей трехлетки. "Финансирование растет устойчиво, и ключевым приоритетом остается поддержка регионов: около 40% бюджета Минспорта - это межбюджетные трансферты. В полном объеме продолжит работу программа "Земский тренер", увеличены средства на капитальный ремонт объектов спорта, обеспечено стабильное финансирование всех федеральных проектов и подготовки спортсменов высокого класса", - отметил министр спорта.

На заседании правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы "Спорт России" выступили представители Ярославской области, Приморского и Алтайского края, где под угрозой переноса ввод некоторых спортивных объектов.

Отдельным пунктом обсуждалось включение в госпрограмму внебюджетных расходов в сфере физической культуры и спорта. Доклады представили Дегтярев, представители акционерных обществ и государственных корпораций, в том числе Мария Калинина ("Росатом"), а также руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Рассмотрены единые подходы к отражению данных публично-правовых компаний, хозяйственных обществ с государственным участием и общероссийских спортивных федераций. Комиссия также утвердила план работы на 2026 год и рассмотрела проект порядка оценки эффективности деятельности руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.