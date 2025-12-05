Главный тренер "Бруклина" рассказал о проблемах со здоровьем у Демина

Баскетболист испытывал проблемы с верхними дыхательными путями

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Егор Демин испытывал проблемы с верхними дыхательными путями перед матчем регулярного чемпионата против "Юты". Об этом сообщил главный тренер "Бруклина" Жорди Фернандес, комментарий которого приводит журналист Эрик Слейтер на своей странице в соцсети X.

По информации тренера, из-за состояния здоровья Демина его время на площадке было ограничено.

В ночь на пятницу "Бруклин" дома уступил "Юте" со счетом 110:123, Демин провел на площадке 20 минут 23 секунды. Россиянин набрал три очка, также на его счету один подбор и две передачи.