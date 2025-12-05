В Чувашии планируют сделать ежегодным фестиваль уличных видов спорта

Проект реализовали при поддержке Федерального агентства по делам молодежи

ЧЕБОКСАРЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Уличная классика", включающий различные виды уличной культуры и экстремального спорта, планируют к 2030 году сделать традиционным и проводить в Чувашии ежегодно. Об этом ТАСС сообщили в управлении главы республики по молодежной политике.

Всероссийский фестиваль "Уличная классика" впервые состоялся в Чебоксарах в 2024 году и был посвящен 555-летию города. Мероприятия прошли на Певческом поле, где расположены воркаут-зоны, вейк-парк, локация для эндуро-гонок. Проект реализовали при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"В планах к 2030 году - расширить спектр инициатив и сделать традиционным фестиваль уличных видов спорта "Уличная классика", - сообщили в управлении.

Было отмечено, что фестиваль направлен на развитие творческого потенциала молодежи, популяризацию здорового образа жизни и знакомство с уличными видами спорта. "Основная идея проведения фестиваля в Чувашии заключается в том, чтобы преодолеть предубеждения в отношении уличных спортивных субкультур, привлечь молодых людей к занятиям творчеством, физкультурой и спортом. Активными участниками фестиваля станет молодежь от 14 до 35 лет", - уточнили в ведомстве.