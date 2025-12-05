Роман Адамов стал замгендиректора по развитию молодежи в "Ростове"

О сроке действия контракта не сообщается

Роман Адамов (по центру) © Валерий Матыцин/ ТАСС

ТАСС, 5 декабря. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Роман Адамов назначен на пост заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола в клубе "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Адамову 43 года, он выступал за "Ростов" с 2001 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. Также он играл за грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат"), самарские "Крылья Советов", "Москву", новосибирскую "Сибирь" и казанский "Рубин", с которым в 2008 году стал чемпионом России. С 2012 по 2013 год он выступал за чешскую "Викторию", с которой выиграл чемпионат страны.

После 17 туров "Ростов" занимает в таблице чемпионата России 11-е место, набрав 18 очков.