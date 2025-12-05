В Риме встретили олимпийский огонь Игр 2026 года

В церемонии приняли участие президент Италии Серджо Маттарелла, глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, а также представители высшего итальянского руководства и губернаторы Ломбардии и Венето

Редакция сайта ТАСС

© Вера Щербакова/ ТАСС

РИМ, 5 декабря. /ТАСС/. Церемония официальной встречи олимпийского огня XXV зимних Игр 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, состоялась в центре Рима. В ней приняли участие президент Италии Серджо Маттарелла, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, а также представители высшего итальянского руководства и губернаторы регионов - Ломбардии и Венето, где состоится Олимпиада, передает корреспондент ТАСС.

Именно в президентском Квиринальском дворце, перед которым состоялась церемония, "приютили" на ночь олимпийское пламя, зажженное 26 ноября в Древней Олимпии и накануне доставленное в итальянскую столицу из Афин. В ходе церемонии был зажжен олимпийский факел, а затем символичное пламя. В небе над столицей пролетела группа высшего пилотажа "Фреччи триколори".

Маттарелла напомнил, что Италия запросила олимпийское перемирие, как "было принято в древности". "Более того, мы надеемся на большее, а именно на прекращение конфликтов", - сказал глава итальянского государства.

Олимпийский огонь начнет эстафету по Апеннинам ровно за два месяца до начала игр - 6 декабря с римского стадиона до места проведения Олимпийских игр на севере страны. Олимпийский огонь побывает во всей Италии, от юга до севера, включая острова Сардиния и Сицилия, и Кортина-д'Ампеццо, где пройдет часть соревнований. Эстафета завершится на Олимпийском стадионе ("Сан-Сиро") в Милане 6 февраля.