Белорус Лазовский выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону

Вторым стал Александр Корнев, третьим финишировал Александр Поварницын

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский © Арина Антонова/ ТАСС

ТАСС, 5 декабря. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский занял первое место в масс-старте на этапе Кубка Содружества. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Лазовский преодолел дистанцию за 33 минуты 52,9 секунды, допустив 2 промаха. Вторым стал россиянин Александр Корнев (отставание +2,3 секунды; 2 промаха), третьим - его соотечественник Александр Поварницын (+2,7; 1).

У девушек в масс-старте победу одержала Виктория Метеля, показавшая результат 29 минут 36 секунд при 2 промахах. Второй финишировала Анастасия Гришина (+9,2; 2), третьей - Кристина Резцова (+15,5; 2).

Второй этап Кубка Содружества проходит с 4 по 7 декабря.