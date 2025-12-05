Венгер считает сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира 2026 года

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля

Редакция сайта ТАСС

Игроки сборной Франции © Mateusz Slodkowski/ Getty Images

ТАСС, 5 декабря. Сборная Франции по футболу является главным фаворитом чемпионата мира 2026 года, поскольку в ней больше нападающих мирового класса, чем в других национальных командах. Такое мнение высказал бывший главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" француз Арсен Венгер, комментарий которого приводит газета Mirror.

"Сборная Англии будет одним из фаворитов чемпионата мира, они всегда близки к победе, но им не хватает последнего шага. У них есть для этого все необходимые качества. Я по-прежнему считаю, что из европейских команд сборная Франции является главным фаворитом только по одной причине - это страна, в которой больше нападающих мирового класса, чем в любой другой стране мира", - сказал Венгер.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, обыгравшая в финале турнира 2022 года французов (3:3, 4:2 после серии пенальти). Сборная Франции выигрывала соревнования в 1998 и 2018 годах.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.