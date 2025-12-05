41-летняя Звонарева вышла в полуфинал турнира ITF в Дубае

Она проводит первый турнир с лета 2024 года

Вера Звонарева © Mark Brown/ Getty Images

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева обыграла соотечественницу Софью Лансере в четвертьфинальном матче турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Дубае.

Звонарева проводит первый турнир с лета 2024 года, когда она выступила в парном и смешанном разрядах на Открытом чемпионате Франции.

В полуфинале Звонарева 6 декабря встретится с представительницей Великобритании Микой Стойсавлевич, которая занимает 342-е место в мировом рейтинге.

Звонаревой 41 год, ее наивысшей позицией в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) является 2-е место (2010), в парном рейтинге она достигала 7-й позиции (2024). На счету спортсменки 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 16 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. В парном разряде она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.