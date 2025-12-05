Норвежский лыжник Клебо одержал 100-ю победу на этапах Кубка мира

Он стал первым в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Тронхейме

Редакция сайта ТАСС

Йоханнес Клебо © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТАСС, 5 декабря. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме.

Клебо показал результат 2 минуты 59,89 секунды. Второе место занял норвежец Оскар Вике, отставший на 0,31 секунды. Третьим стал швед Альвар Мюльбак (отставание - 0,34 секунды).

Клебо одержал 100-ю победу в карьере на этапах Кубка мира. Он является единственным спортсменом, достигшим данной отметки. Клебо 29 лет, он также является 15-кратным чемпионом мира, в его активе пять побед в общем зачете Кубка мира.

Этап Кубка мира в Тронхейме завершится 7 декабря.