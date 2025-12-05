Кириленко не исключил скорого возвращения сборных РФ на международную арену

Российские клубы и сборные не выступают на международных турнирах с марта 2022 года

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко © Донат Сорокин/ ТАСС

БЕЛГРАД, 5 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), член Центрального бюро Международной федерации баскетбола (FIBA) Андрей Кириленко не исключил скорого возвращения национальных сборных России на международную арену. Об этом он заявил ТАСС.

Кириленко принял участие в заседании Центрального бюро FIBA, которое прошло 3-4 декабря.

"Последнее в этом году заседание Центрального бюро FIBA прошло очень насыщенно, обсудили ряд очень важных моментов. Были и вопросы, на которых присутствовали не все члены бюро. Ситуация в международном спорте меняется очень быстро, поэтому мы должны быть готовы ко всем изменениям. Можно поздравить коллег из других видов спорта с тем, что они получают допуски на международные соревнования. Возможно, скоро и они за нас порадуются", - сказал Кириленко.

"Считаю, что прошедший календарный год ставил сложные вопросы перед FIBA, и федерация с ними всеми по возможности справляется", - добавил глава РФБ.

В марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают на соревнованиях, которые проводит Евролига.