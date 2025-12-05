Тренер ПСЖ ушел от ответа на вопрос о Сафонове

Российский голкипер в текущем сезоне не провел ни одного матча за французскую команду

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике намеренно не стал отвечать на вопрос, сыграет ли российский вратарь Матвей Сафонов в предстоящем матче чемпионата Франции по футболу с "Ренном". Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

Ранее ПСЖ сообщил, что голкипер Люка Шевалье продолжает восстановление после травмы лодыжки, полученной в матче с "Монако" (0:1) на прошлой неделе. Сафонов не провел в текущем сезоне ни одного официального матча за французскую команду.

"Я не хочу ничего говорить ни об одном игроке. Сафонов, Ренато Марин - кто бы ни был вратарем, это будет хорошим вариантом для команды", - сказал Энрике.

"Мы снова будем играть дома, и это хорошая новость для нас. Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд лиги, "Ренном". Мы готовы к этому матчу. Видите, чемпионат очень сложный, и многие команды находятся в отличной форме. Как обычно, будет непросто", - добавил он, отвечая на вопрос о настроении российского вратаря.

Сафонову 26 лет, он выступает за ПСЖ с июля 2024 года. В прошлом сезоне вместе с французским клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Матч 14-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и "Ренном" пройдет 6 декабря в Париже.