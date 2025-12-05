В России создадут студенческую лигу ММА

Президентом лиги станет Владимир Минеев

Председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России Владимир Минеев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Члены исполкома Российского студенческого спортивного союза (РССС) единогласно поддержали создание студенческой лиги смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает пресс-служба РССС.

Президентом лиги будет вице-президент Союза ММА России и председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России Владимир Минеев.

Заседание исполкома РССС прошло в пятницу под председательством президента организации Сергея Крюкова. Внеочередная конференция РССС пройдет 30 января в здании Олимпийского комитета России.