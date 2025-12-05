FIBA продлила отстранение россиян до февраля 2026 года

В середине февраля состоится заседание исполнительного комитета FIBA

ТАСС, 5 декабря. Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение российских клубов и сборных от соревнований до февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

"Центральный совет принял решение сохранить текущий статус России и Белоруссии до заседания исполнительного комитета FIBA в середине февраля 2026 года, которое состоится после сессии Международного олимпийского комитета", - говорится в сообщении.

В FIBA подчеркнули, что, когда позволит ситуация, организация будет готова принять чрезвычайные меры для обеспечения участия игроков обеих федераций в Олимпийских играх 2028 года, учитывая невозможность участия в крупных турнирах 2026 и 2027 годов, в которых уже идет квалификационный отбор.

В марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают на соревнованиях, которые проводит Евролига.

Международный олимпийский комитет сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов России и Белоруссии до участия в соревнованиях в командных видах спорта. Однако 4 ноября Международная федерация плавания объявила о том, что сборные России и Белоруссии смогут принимать участие в международных турнирах по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.