Московское "Динамо" выиграло пятый матч подряд в КХЛ

Бело-голубые обыграли тольяттинскую "Ладу" со счетом 4:2

Игроки "Динамо" © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ТАСС, 5 декабря. Московское Динамо" со счетом 4:2 обыграло тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев (24-я минута), Дилан Сикьюра (39, 49) и Артем Ильенко (57). У проигравших отличились Андрей Алтыбармакян (28) и Никита Михайлов (42).

"Динамо" одержало пятую победу подряд. Столичная команда набрала 44 очка в 33 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Лада" с 23 очками после 33 игр располагается на 10-й строчке на Западе.

В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с челябинским "Трактором", "Лада" примет череповецкую "Северсталь". Встречи пройдут 7 декабря.