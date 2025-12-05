Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА

Премия будет вручаться ежегодно людям, которые непоколебимой преданностью делу и выдающимися поступками помогли объединить людей ради мира

Президент США Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино © AP Photo/ Chris Carlson

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира Международной федерации футбола (ФИФА). Она была вручена ему во время жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Вашингтоне.

По словам Трампа, для него большая честь быть удостоенным этой премии. "Я бы хотел всех поблагодарить. Мир стал безопаснее", - заявил хозяин Белого дома.

ФИФА объявила об учреждении премии 5 ноября. Она будет вручаться ежегодно людям, которые своей непоколебимой преданностью делу и своими выдающимися поступками помогли объединить людей ради мира.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.