"Ахмат" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Ахмата" Эгаш Касинтура © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 1:0 обыграли "Оренбург" в стартовом матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

Мяч на 70-й минуте забил Эгаш Касинтура.

"Ахмат" набрал 22 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" с 12 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре "Ахмат" примет московский ЦСКА, "Оренбург" дома сыграет с тольяттинским "Акроном". Встречи пройдут в конце февраля или начале марта 2026 года.