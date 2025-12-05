Трамп заявил, что объемы продаж билетов на ЧМ по футболу превзошли ожидания

Турнир пройдет летом 2026 года

Президент США Дональд Трамп © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Объемы продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года уже превзошли самые смелые ожидания, в том числе со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я должен сказать, что вы установили новый рекорд по продажам билетов", - отметил американский лидер, обращаясь к президенту ФИФА Джанни Инфантино. "Объемы [продаж] больше, чем кто-либо считал возможным, даже Джанни", - добавил Трамп, выступая в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне во время жеребьевки группового этапа предстоящего чемпионата мира.

В конце ноября в ФИФА сообщили о реализации 2 млн билетов на матчи турнира.

"Судя по тому энтузиазму, который я наблюдаю, думаю, вас ждет событие, которого мир, возможно, еще не видел. Я такого никогда не видел", - утверждал Трамп, говоря о чемпионате. "У нас отличное взаимодействие с Канадой и Мексикой", - добавил он.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 сборных. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.