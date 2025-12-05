Сборные Мексики и ЮАР сыграют в матче открытия чемпионата мира 2026 года

Встреча пройдет 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико

Редакция сайта ТАСС

© Kevin Dietsch/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Сборная Мексики сыграет с командой ЮАР в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча пройдет на стадионе "Ацтека" в Мехико.

Игра состоится 11 июня.

В группу A также попали команда Южной Кореи и победитель стыковых матчей. Им может стать сборная Чехии, Ирландии, Дании или Северной Македонии. 26 марта в первом стыковом матче чехи сыграют с ирландцами, а датчане - с командой Северной Македонии. 31 марта победители игр встретятся между собой в матче за путевку в финальную часть чемпионата мира.

Сборные Мексики и ЮАР играли в стартовом матче чемпионата мира 2010 года. Тогда турнир проходил в ЮАР. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).