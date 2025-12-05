Сборные Узбекистана и Португалии сыграют в одной группе на ЧМ-2026 по футболу

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев © AP Photo/ Aurelien Morissard

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Сборная Узбекистана сыграет с командами Португалии и Колумбии на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года. Жеребьевка проходит в Вашингтоне.

Сборная Узбекистана отобралась на чемпионат мира впервые. Еще один участник квартета К определится позднее по итогам межконтинентальных стыковых матчей. На это место претендуют сборные Ямайки, Новой Каледонии и ДР Конго.

В первом туре сборная Узбекистана встретится с командой Колумбии (17 июня), затем узбекистанские футболисты сыграют с португальцами (23 июня). В заключительном туре команда Узбекистана встретится с победителем межконтинентальных стыковых матчей (27 июня), который определится 31 марта.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). В стартовой встрече турнира сыграют команды Мексики и ЮАР.