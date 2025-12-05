Первые "Земские тренеры" приступили к работе в Смоленской области

Они проводят тренировки в физкультурно-оздоровительном комплексе "Олимп", спортшколе "Торпедо" и Гагаринской спортивной школе по плаванию

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Первые три участника программы "Земский тренер" приступили к работе в Смоленской области. В 2026 году планируется привлечь не менее 11 тренеров, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.

"Первые "Земские тренеры" приступили к работе в Смоленской области. Федеральная программа стартовала в этом году по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина", - написал губернатор.

По его словам, "Земские тренеры" проводят тренировки в физкультурно-оздоровительном комплексе "Олимп" (Угранский муниципальный округ, с. Угра), спортшколе "Торпедо" (Рославльский муниципальный округ) и Гагаринской спортивной школе по плаванию. "Мы развиваем инфраструктуру в регионе как для профессионального, так и массового спорта. Возводим новые физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки ГТО. В этом году отремонтировали и модернизировали 13 областных и муниципальных спортивных объектов. При этом заботимся об укреплении кадрового потенциала", - сообщил глава региона.

Программа "Земский тренер" позволит привлечь преподавателей физкультуры и тренеров в небольшие города и села с численностью населения до 50 тыс. человек. Участниками могут стать специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, готовые работать в бюджетных спортивных учреждениях не менее пяти лет. Им предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей. В 2026 году планируется привлечь не менее 11 тренеров.